30
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حاملة الطائرات الصينية... هل تتصدّي لـ"ريغان"؟
Lebanon 24
13-07-2023
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت صور نشرتها مواقع صينية، استعداد حاملة الطائرات الأحدث لدى الأسطول الصيني الملقبة بـ"فوجيان"، لإجراء تدريبات لعدة أنظمة جديدة تم تركيبها داخلها، أحدها هو "المنجنيق الكهرومغناطيسي" الذي لم يُستخدم إلا في الولايات المتحدة.
Advertisement
يرصد خبير عسكري في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، مزايا الحاملة الصينية، وتأثير وجودها بالأنظمة الجديدة على المنافسة مع واشنطن في بحر الصين الجنوبي.
حاملة الطائرات "Fujian" التي ستعمل في نطاق عمل الأسطول السابع الأميركي، عند هذا البحر، والذي توجد فيه حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان"، تعتبر ثالث حاملة طائرات صينية، والأقوى بينها.
وفقا لما نشرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، تستعد "فوجيان" لاختبار أحدث أنظمة الإطلاق بمساعدة المنجنيق الكهرومغناطيسي على سطح السفينة، وهي تقنية لم تستخدم في العالم إلا داخل الولايات المتحدة.
نقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن عدم وجود غطاء على أحد أنظمة إطلاق الطائرات يشير إلى أن مثل هذه الاختبارات قد تكون وشيكة.
الطائرات المقاتلة الصينية J-15T هي التي ستختبر على هذا النظام، وهي نسخة محدثة من المقاتلة J-15 وقد تم تجهيزها للعمل مع نظام المنجنيق الجديد، وفق المصدر ذاته. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
05:49 | 2023-07-12
12/07/2023 05:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة
Lebanon 24
بالفيديو إغلاق مستشفى بالشمع الأحمر... شاهدوا ما فعلته عاملة قرب أطفال حديثيّ الولادة
09:01 | 2023-07-12
12/07/2023 09:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
Lebanon 24
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
10:11 | 2023-07-12
12/07/2023 10:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم
11:45 | 2023-07-12
12/07/2023 11:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفعال وتكسير... هذا ما حصل داخل ملحمة (صورة)
Lebanon 24
إنفعال وتكسير... هذا ما حصل داخل ملحمة (صورة)
07:14 | 2023-07-12
12/07/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2023-07-13
هل سنرى قائد "فاغنر" مرة أخرى علناً؟... هذا ما توقعه قائد أميركي رفيع
05:30 | 2023-07-13
هل ستستهدف روسيا المحطات النووية؟... هذا ما كشفته"The Guardian"
05:15 | 2023-07-13
السيسي: على دول جوار السودان توحيد رؤيتها نحو حل الأزمة
04:40 | 2023-07-13
معاناة عمال المنشآت... هذا ما يحصل في فرنسا
04:34 | 2023-07-13
قمة القاهرة... ما هي الحلول الممكن ان تقدمها على الصعيد السوداني؟
04:31 | 2023-07-13
الأمم المتحدة: العثور على مقبرة جماعية بغرب دارفور في السودان
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
13/07/2023 12:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
13/07/2023 12:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
13/07/2023 12:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact