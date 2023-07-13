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أظهرت صور نشرتها مواقع صينية، استعداد حاملة الطائرات الأحدث لدى الأسطول الصيني الملقبة بـ"فوجيان"، لإجراء تدريبات لعدة أنظمة جديدة تم تركيبها داخلها، أحدها هو "المنجنيق الكهرومغناطيسي" الذي لم يُستخدم إلا في الولايات المتحدة.يرصد خبير عسكري في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، مزايا الحاملة الصينية، وتأثير وجودها بالأنظمة الجديدة على المنافسة مع واشنطن في بحر الصين الجنوبي.حاملة الطائرات "Fujian" التي ستعمل في نطاق عمل الأسطول السابع الأميركي، عند هذا البحر، والذي توجد فيه حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان"، تعتبر ثالث حاملة طائرات صينية، والأقوى بينها.وفقا لما نشرته صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، تستعد "فوجيان" لاختبار أحدث أنظمة الإطلاق بمساعدة المنجنيق الكهرومغناطيسي على سطح السفينة، وهي تقنية لم تستخدم في العالم إلا داخل الولايات المتحدة.نقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن عدم وجود غطاء على أحد أنظمة إطلاق الطائرات يشير إلى أن مثل هذه الاختبارات قد تكون وشيكة.الطائرات المقاتلة الصينية J-15T هي التي ستختبر على هذا النظام، وهي نسخة محدثة من المقاتلة J-15 وقد تم تجهيزها للعمل مع نظام المنجنيق الجديد، وفق المصدر ذاته. (سكاي نيوز عربية)