إسقاط 20 مسيرة روسية في أوكرانيا... اليكم آخر التطورات

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أعلنت أوكرانيا، الخميس، إسقاط 20 مسيرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد لليلة الثالثة على التوالي.وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إيغنات، "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة، ودمرنا 20 مسيرة من طراز شاهد، وأسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضا صاروخي كروز من طراز كاليبر".واستهدفت القوات الروسية مدينة كييف بوابل من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع التي تنفجر ذاتيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس عن إدارة مدينة كييف.وسمع دوي انفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، وسقط حطام طائرات مسيرة تم اعتراضها على أربع مناطق بالعاصمة الأوكرانية، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية.ولحقت أضرار مادية ببعض المباني، ونقل شخصان إلى المستشفى مصابين بشظايا.وفي وقت سابق، ذكرت بلدية كييف عبر تطبيق تيليغرام أن الحطام سقط على خمس مناطق.وأضافت، أنه تم التعرف على حوالي 10 طائرات مسيرة وإسقاطها.وأخمد رجال الإنقاذ حريقا في مبنى مكون من 16 طابقا، وكذلك في مبنى غير سكني. وذكرت الوزارة أن الحطام "ألحق أضرارا بواجهة" مبنى سكني مكون من 25 طابقا. (الحرة)