32
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
هل ستستهدف روسيا المحطات النووية؟... هذا ما كشفته"The Guardian"
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
13-07-2023
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ أن شنت روسيا غزوها الواسع النطاق على أوكرانيا، حذر المعلقون الغربيون والمستشارون والزعماء السياسيون من شبح الحرب النووية، وذلك لإقناع زعماء الدول الأوروبيين بعدم تزويد الأوكرانيين بالأسلحة خوفًا من استفزاز روسيا. لكن هذا النهج الحذر يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، مما يجعل العالم أقرب إلى كارثة نووية.
Advertisement
وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "بالنسبة للأوكرانيين، لطالما كانت مسألة استهداف روسيا لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا، وهي أكبر محطة في أوروبا، تتعلق بالوقت وليس بمدى احتمالية حدوثها. في الأسبوع الماضي، تبادل مدنيون ومسؤولون أوكرانيون رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مخاوفهم من هجوم محتمل. يبدو أن السفارات الروسية والمتحدثين باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعينون بالمعلومات المضللة والتي مفادها، أن أوكرانيا، التي عانت بشدة من حادث تشيرنوبيل النووي، يمكن أن تطلق العنان للإرهاب الإشعاعي على شعبها. على الرغم من أن هذا الخطاب غير مقنع، إلا أنه كان بمثابة تذكير مخيف بحملات التضليل السابقة للكرملين في أعقاب الفظائع الروسية".
وتابعت الصحيفة، "إن غريزة بعض حلفاء أوكرانيا التي دفعت بهم إلى تقليل مخاطر تحول روسيا إلى ترسانتها النووية هي صحيحة تمامًا، لكن التكتيكات مضللة. ويُعتقد على نطاق واسع أن الإشارات المتضاربة حول استعداد دول الغرب للدفاع عن أوكرانيا قد ساهمت في قرار بوتين المتمثل بشن حرب الإبادة الجماعية. منذ أن شن غزوه قبل حوالى السنة والنصف، بقي بوتين مقتنعاً بأن لديه "الصبر الاستراتيجي" ليصمد أمام الغرب ويضمن انتصاره، ويمكنه الاستشهاد ببعض الأدلة الدامغة لإثبات هذه المزاعم. فبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، كانت استجابة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال، فقد اقتصرت على عقوبات رمزية ولكنها غير فعالة في كثير من الأحيان. وفي الآونة الأخيرة، لم يساهم رد فعل المجتمع الدولي الخافت على كارثة سد كاخوفكا بإجبار بوتين على إعادة النظر في استراتيجيته".
وأضافت الصحيفة، "في ظل غياب خطة واضحة ومنسقة للتعامل مع التهديدات النووية المتصاعدة لروسيا، ها هم القادة الغربيون يجعلون العالم أقرب إلى كارثة نووية كانوا هم بأنفسهم يسعون إلى تجنبها. تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم، لذلك فإن الحرب النووية من شأنها أن "تنذر" بنهاية الحضارة العالمية. واللافت أنه حتى استخدام سلاح نووي تكتيكي سيكون بمثابة كارثة على أوكرانيا. لذلك، من الأهمية بمكان أيضًا أن يقتنع القادة الغربيون في العواقب التي ستترتب على العالم في حال وفى بوتين بوعده. من خلال تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري، يمكن للغرب إرسال رسالة إلى الكرملين مفادها أن استخدام التهديدات النووية لن ينجح".
وبحسب الصحيفة، "إن التركيز على الترسانة النووية الروسية وحدها يصرف الانتباه عن التهديدات الأكثر إلحاحًا، أي الموقع المزعوم للمتفجرات حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا، والذي يخضع للاحتلال من قبل القوات المسلحة الروسية منذ آذار 2022. وعلى خلفية جرائم الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، فإن الخوف من أن يكون الكرملين يستعد لشن عمل إرهابي نووي هناك هو أمرٌ محتمل. أما في ما يتعلق بتوقيت حدوثه أو بأي شكل من الأشكال سيحدث فلا يزال الأمر غير واضح. ويقترح بعض الخبراء أنه من المحتمل أن تقوم روسيا بتفجير جزء صغير من المصنع كخطوة لإثبات صحة تهديداتها للغرب، وإما لإبطاء الهجوم الأوكراني المضاد".
ورأت الصحيفة أنه "من غير المحتمل أن يؤدي هذا إلى تسرب إشعاعي، ولكن هناك أيضًا سيناريوهات أكثر خطورة. يمكن أن يتسبب انفجار أقوى في إلحاق الضرر بالهيكل الواقي للمفاعل، وينتشر الإشعاع على بعد 350 ميلاً تقريبًا من موقع الانفجار ويتسبب في إحداث كارثة. لذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لاستعادة الأمان والثقة النوويين. ففي غياب أي جهود، ستبقى معظم أوروبا رهينة الحظ. يتعين على قادة العالم الآن إصدار بعض القرارات الصعبة، بدلاً من الاستسلام مرة أخرى للابتزاز الروسي أو تجاهل المشكلة إلى حين انتشارها في أجواء أوكرانيا، وما بعدها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
Lebanon 24
إصابات في صفوف "المقاومة"... ماذا حصل في الجنوب منذ قليل؟
10:11 | 2023-07-12
12/07/2023 10:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم
Lebanon 24
آخر معلومة.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد إصابة "مقاومين" في الجنوب اليوم
11:45 | 2023-07-12
12/07/2023 11:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
Lebanon 24
جريمة تهزّ طرابلس.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق
13:10 | 2023-07-12
12/07/2023 01:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... لحظة إستهداف جيش العدوّ للشبان على السياج الحدوديّ
Lebanon 24
بالفيديو... لحظة إستهداف جيش العدوّ للشبان على السياج الحدوديّ
10:57 | 2023-07-12
12/07/2023 10:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!
Lebanon 24
عمرها 6 سنوات فقط... حاول التحرّش بطفلة وهكذا كان مصيره!
09:56 | 2023-07-12
12/07/2023 09:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2023-07-13
خطة COP28 تستند على 4 ركائز.. تعرف عليها
08:20 | 2023-07-13
أردوغان يكشف تكلفة أضرار زلزال قهرمان مرعش
08:00 | 2023-07-13
يحظرها القانون الدولي الإنساني.. تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية يبعث رسالة خاطئة للعالم
07:53 | 2023-07-13
شولتس يكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين
07:14 | 2023-07-13
الهند.. مصرع أكثر من 100 شخص بسبب الأمطار الموسمية
06:16 | 2023-07-13
الدولار ينخفض بعد التباطؤ المفاجئ للتضخّم الأميركي.. واليورو يكسب؟
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
13/07/2023 16:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
13/07/2023 16:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
13/07/2023 16:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact