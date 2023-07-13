

منذ أن شنت روسيا غزوها الواسع النطاق على أوكرانيا، حذر المعلقون الغربيون والمستشارون والزعماء السياسيون من شبح الحرب النووية، وذلك لإقناع زعماء الدول الأوروبيين بعدم تزويد الأوكرانيين بالأسلحة خوفًا من استفزاز روسيا. لكن هذا النهج الحذر يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، مما يجعل العالم أقرب إلى كارثة نووية.

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وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "بالنسبة للأوكرانيين، لطالما كانت مسألة استهداف روسيا لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا، وهي أكبر محطة في أوروبا، تتعلق بالوقت وليس بمدى احتمالية حدوثها. في الأسبوع الماضي، تبادل مدنيون ومسؤولون أوكرانيون رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مخاوفهم من هجوم محتمل. يبدو أن السفارات الروسية والمتحدثين باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعينون بالمعلومات المضللة والتي مفادها، أن أوكرانيا، التي عانت بشدة من حادث تشيرنوبيل النووي، يمكن أن تطلق العنان للإرهاب الإشعاعي على شعبها. على الرغم من أن هذا الخطاب غير مقنع، إلا أنه كان بمثابة تذكير مخيف بحملات التضليل السابقة للكرملين في أعقاب الفظائع الروسية".

وتابعت الصحيفة، "إن غريزة بعض حلفاء أوكرانيا التي دفعت بهم إلى تقليل مخاطر تحول روسيا إلى ترسانتها النووية هي صحيحة تمامًا، لكن التكتيكات مضللة. ويُعتقد على نطاق واسع أن الإشارات المتضاربة حول استعداد دول الغرب للدفاع عن أوكرانيا قد ساهمت في قرار بوتين المتمثل بشن حرب الإبادة الجماعية. منذ أن شن غزوه قبل حوالى السنة والنصف، بقي بوتين مقتنعاً بأن لديه "الصبر الاستراتيجي" ليصمد أمام الغرب ويضمن انتصاره، ويمكنه الاستشهاد ببعض الأدلة الدامغة لإثبات هذه المزاعم. فبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، كانت استجابة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال، فقد اقتصرت على عقوبات رمزية ولكنها غير فعالة في كثير من الأحيان. وفي الآونة الأخيرة، لم يساهم رد فعل المجتمع الدولي الخافت على كارثة سد كاخوفكا بإجبار بوتين على إعادة النظر في استراتيجيته".

وأضافت الصحيفة، "في ظل غياب خطة واضحة ومنسقة للتعامل مع التهديدات النووية المتصاعدة لروسيا، ها هم القادة الغربيون يجعلون العالم أقرب إلى كارثة نووية كانوا هم بأنفسهم يسعون إلى تجنبها. تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم، لذلك فإن الحرب النووية من شأنها أن "تنذر" بنهاية الحضارة العالمية. واللافت أنه حتى استخدام سلاح نووي تكتيكي سيكون بمثابة كارثة على أوكرانيا. لذلك، من الأهمية بمكان أيضًا أن يقتنع القادة الغربيون في العواقب التي ستترتب على العالم في حال وفى بوتين بوعده. من خلال تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري، يمكن للغرب إرسال رسالة إلى الكرملين مفادها أن استخدام التهديدات النووية لن ينجح".

وبحسب الصحيفة، "إن التركيز على الترسانة النووية الروسية وحدها يصرف الانتباه عن التهديدات الأكثر إلحاحًا، أي الموقع المزعوم للمتفجرات حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا، والذي يخضع للاحتلال من قبل القوات المسلحة الروسية منذ آذار 2022. وعلى خلفية جرائم الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، فإن الخوف من أن يكون الكرملين يستعد لشن عمل إرهابي نووي هناك هو أمرٌ محتمل. أما في ما يتعلق بتوقيت حدوثه أو بأي شكل من الأشكال سيحدث فلا يزال الأمر غير واضح. ويقترح بعض الخبراء أنه من المحتمل أن تقوم روسيا بتفجير جزء صغير من المصنع كخطوة لإثبات صحة تهديداتها للغرب، وإما لإبطاء الهجوم الأوكراني المضاد".

ورأت الصحيفة أنه "من غير المحتمل أن يؤدي هذا إلى تسرب إشعاعي، ولكن هناك أيضًا سيناريوهات أكثر خطورة. يمكن أن يتسبب انفجار أقوى في إلحاق الضرر بالهيكل الواقي للمفاعل، وينتشر الإشعاع على بعد 350 ميلاً تقريبًا من موقع الانفجار ويتسبب في إحداث كارثة. لذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لاستعادة الأمان والثقة النوويين. ففي غياب أي جهود، ستبقى معظم أوروبا رهينة الحظ. يتعين على قادة العالم الآن إصدار بعض القرارات الصعبة، بدلاً من الاستسلام مرة أخرى للابتزاز الروسي أو تجاهل المشكلة إلى حين انتشارها في أجواء أوكرانيا، وما بعدها".