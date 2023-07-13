سعت أوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، للحصول على إعلان واضح بشأن انضمامها للتحالف العسكري مباشرة بعد نهاية الحرب مع روسيا، لكنها لم تنجح في ذلك.

وجاء البيان الختامي للقمة بمثابة "خيبة أمل" كبيرة لكييف، التي أعربت عن غضبها خلف الكواليس، علماً أن الولايات المتحدة وألمانيا قاومتا الضغوط لتقديم تعهدات صريحة وملموسة لأوكرانيا بهذا الشأن.

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وفي هذا السياق، قال مسؤول أوكراني مطلع على المفاوضات لمجلة "بوليتيكو"، إن الأوكرانيين "يشعرون بخيبة أمل تجاه المقاربة التي يعمل من خلالها الناتو"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك حوار حقيقي مع الحلف بهذا الشأن".



وأفادت "بوليتيكو" بأن مؤيدي أوكرانيا، الذين دعموها بالمليارات على الصعيد العسكري والاقتصادي، شعروا "بالصدمة" بسبب غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأضافت أنه حتى أقرب أصدقاء كييف داخل "الناتو" تفاجأوا بالانتقادات التي وجهها الرئيس الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنها "غير مفيدة وغير مبررة" خلال فترة المفاوضات الدبلوماسية الحساسة.

وأظهر زيلينسكي خيبة أمله، إذ أشار في تغريدة الثلاثاء، إلى نص مسودة البيان النهائي قبل صدوره، باعتباره "غير مسبوق وغير معقول"، مضيفاً: "يبدو أنه ليس هناك استعداد لدعوة أوكرانيا إلى الناتو، أو لجعلها عضواً في الحلف".

بدوره، وصف دبلوماسي رفيع من شمال أوروبا، لم تذكر "بوليتيكو" اسمه، تغريدة الرئيس الأوكراني بأنها "تعبير مؤسف عن الإحباط".



وأضاف أن التغريدة التي تزامنت مع إعداد قادة "الناتو" لاجتماعهم في فيلنيوس، "أضافت مزيداً من التوتر إلى جهود اللحظة الأخيرة التي بذلها الدبلوماسيون لوضع اللمسات الأخيرة على نص البيان المثير للجدل، والذي نُشر في نهاية المطاف مساء الثلاثاء".



الى ذلك قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحيفة: "رأينا تغريدة الرئيس الأوكراني في نفس الوقت الذي رآها فيه الجميع"، معرباً عن اعتقاده بأن "الجميع يتفهم الضغوط التي يعانيها الرئيس الأوكراني".



وأضاف المسؤول الأميركي للمجلة: "إننا على ثقة من أن الالتزامات التي تم التعهد بها في فيلنيوس، ستخدم احتياجات أوكرانيا الدفاعية على المدى الطويل".



ولكن بحلول اليوم التالي، الأربعاء، بذل الجميع أقصى جهوده للتخفيف من مشاعر الإحباط. وسلط المسؤولون الضوء على الحزمة التي وافق قادة الحلف على تقديمها لأوكرانيا، والتي تضمنت برنامجاً لمساعدة القوات الأوكرانية على الانتقال إلى المعايير العسكرية الغربية، وتشكيل مجلس جديد يضم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.



كما تم التخلي عن ما يسمى بـ"خطة عمل العضوية"، والتي كانت تمثل مساراً يعتمد على إصلاحات داخلية تقوم بها أوكرانيا قبل انضمامها إلى الحلف.



وفي لفتة تهدف إلى التأكيد على دعم الحكومات الغربية لأوكرانيا، أصدر قادة مجموعة السبع، إعلاناً بعد ظهر الأربعاء، بشأن "الالتزامات الأمنية طويلة المدى تجاه أوكرانيا"، والمتمثلة في قيام الحكومات بإبرام اتفاقات ثنائية لتقديم المساعدات والتدريب وأشكال أخرى من الدعم.

ومن جانب أوكرانيا، قال مسؤول لـ"بوليتيكو" إن الاجتماعات مع قادة الحلف كانت "مثمرة حقاً"، مشيراً إلى أن بلاده "تلقت إشارات واضحة على أن العضوية في "الناتو"، لن تكون "ورقة مساومة" في المفاوضات مع روسيا،وهو ما كان يمثل "التخوف الأساسي" لكييف.



وأوضح المسؤول أنه "رغم حالة عدم الوضوح التي جاءت في نص الإعلان بشأن مسار عضوية أوكرانيا، إلا أن الاجتماعات أظهرت أن هناك التزاماً بتعميق العلاقات".



وتطلب كييف تسريع انضمامها إلى حلف "الناتو" في أقرب وقت ممكن، لكن العديد من الحلفاء يرون أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلا بعد انتهاء الغزو الروسي لأراضيها، لذا تعمل القوى الكبرى في الحلف على التوصل لالتزامات أمنية مؤقتة، يمكن منحها لأوكرانيا في غضون ذلك. (الشرق)