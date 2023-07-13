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الأمم المتحدة: العثور على مقبرة جماعية بغرب دارفور في السودان

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:31
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قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنه تم العثور على جثامين 87 على الأقل من عرقية المساليت، في مقبرة جماعية بغرب دارفور في السودان.

وأضاف المكتب أن لديه "معلومات جديرة بالثقة أن قوات الدعم السريع وحلفاءها قتلت المدفونين في المقبرة الجماعية".
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