السيسي: على دول جوار السودان توحيد رؤيتها نحو حل الأزمة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنه يتعين على دول جوار السودان توحيد رؤيتها نحو حل الأزمة الراهنة.



وأضاف في كلمة له خلال قمة دول جوار السودان، إن التدهور الحاد في الوضع الإنساني، يتطلب الوقف الفوري والمستدام "للعمليات العسكرية" في السودان.

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