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عربي-دولي
تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة... أستراليا: مسألة معقدة
Lebanon 24
13-07-2023
|
05:47
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اعتبر وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن مطلب كييف تعزيز قدراتها القتالية الجوية يشكل "مسألة معقدة".
وأضاف مارليس أن المحادثات بشأن تزويد أوكرانيا بالطائرات "جارية"، لكنها أصعب بكثير من أشكال الدعم العسكري الأخرى.
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وأكد لشبكة "آي بي سي" الوطنية أن "الطائرات أصبحت مسألة أكثر تعقيداً بكثير"، لافتاً إلى أن "الوضع المتعلق بالطائرات بالغ التعقيد، لكننا سنواصل إجراء محادثات مع أوكرانيا حول ذلك". وتابع "ما نقدمه وما نفعله يجب أن يكون عملياً وينبغي أن يحدث فرقاً".
وفي حزيران الماضي أبلغ السفير الأوكراني في كانبيرا المسؤولين الأستراليين عن اهتمام كييف بطائراتها من طراز إف-18، وتقدم بطلب للحصول على معلومات عنها.
وأرسلت القوات الجوية الملكية الأسترالية أسطولها المكون من 71 طائرة مقاتلة من طراز إف-18 إلى التقاعد بين عامي 2019 و2021، حيث استعاضت عنها بطائرات إف-35 الحديثة.
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