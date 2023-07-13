الدولار ينخفض بعد التباطؤ المفاجئ للتضخّم الأميركي.. واليورو يكسب؟

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تعرض الدولار الأميركي لمزيد من الضغوط وانخفض اليوم الخميس، إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، على نحو غير متوقع مؤشراً على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري.وأظهرت بيانات أميركية صدرت أمس الأربعاء، أن التضخم تباطأ بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى أكبر عمليات بيع للدولار في يوم واحد خلال خمسة أشهر وانخفاض العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وإلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات مقابل الفرنك السويسري.ويتجه اليورو لتسجيل مكاسب لليوم السادس، وارتفع في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.155 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في وقت سابق عند 1.11580 دولار.وصعد الجنيه الإسترليني 0.4% خلال اليوم إلى 1.30345 دولار، في طريقه لتسجيل مكاسب لليوم السادس بعدما تجاوز 1.30 دولار أمس للمرة الأولى منذ نيسان من العام الماضي. (العربية)