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عربي-دولي

الهند.. مصرع أكثر من 100 شخص بسبب الأمطار الموسمية

Lebanon 24
13-07-2023 | 07:14
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أغلقت مدارس وجامعات أبوابها بسبب الأمطار الموسمية التي أدت لحدوث تشبع كبير بالمياه في طرق وانهيار منازل في مناطق شاسعة شمالي الهند هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص.

وذكر بيان حكومي أن 88 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 100 في ولاية هيماشال براديش الجبلية الأشد تضررا، حيث جرفت مياه الفيضانات سيارات وحافلات وجسور ومنازل.
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وقال شيشير سينغ، المتحدث باسم حكومة الولاية، إن 12 شخصا لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار منذ يوم الأربعاء في ولاية أوتار براديش، مبينا أن تسعة منهم غرقوا، وتوفي اثنان بعد أن أصابتهما صاعقة، بينما قتل آخر بسبب لدغة أفعى.

وقال مسؤولون إن شخصا قتل في نيودلهي، ولقي أربعة حتفهم في الشطر الهندي من كشمير.

استخدمت السلطات مروحيات لإنقاذ ما يقرب من 300 شخص، معظمهم سياح تقطعت بهم السبل في منطقة تشاندرتال بولاية هيماشال براديش منذ يوم السبت. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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