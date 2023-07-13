شولتس يكشف عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين

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كشفت ألمانيا عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يتزايد "تشددا"، وذلك مع اعتماد مجلس الوزراء وثيقة تهدف الى إعادة تحديد العلاقات مع بكين بحسب ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة :"هدفنا ليس فصل الصين لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج في المستقبل".