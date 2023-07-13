أردوغان يكشف تكلفة أضرار زلزال قهرمان مرعش

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 شباط الماضي، تقدر بـ104 مليارات دولار.ولفت أردوغان خلال رسالة مصورة بعثها الخميس، إلى "مؤتمر برلين للزلزال" الذي عقده اتحاد الغرف والبورصات التركية مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالعاصمة برلين، إلى أن عمليات إزالة الحطام اكتملت وأن العمل جار على بناء مساكن دائمة في مناطق خالية من مخاطر الزلازل.وأضاف أنه اعتبارا من أكتوبر سيتم تسليم المنازل الجديدة للمواطنين بشكل تدريجي، مشيرا أنه سيتم تسليم 319 ألف منزل خلال العام الأول من البناء، لافتا إلى أن هدف الحكومة إنشاء 650 ألف مسكن بمدن أكثر أمانا ومرونة مما كان في السابق.وذكر الرئيس التركي أن إجمالي التكلفة الإجمالية لأضرار الزلزال تقدر بـ104 مليارات دولار، معربا عن أمله في التغلب على هذا العبء بدعم الأصدقاء.