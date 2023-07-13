بالتسلسل الزمني.. تفاصيل الفضيحة الجنسية التي هزت "بي بي سي"





صحيفة "ذا صن" كشفت القصة دون ذكر اسم المذيع، وذكرت أن صحفيا مشهورا في "بي بي سي" "دفع عشرات الآلاف، من أجل "صور جنسية". بعدها كشفت زوجة المذيع الشهير أن زوجها هو المتهم في القصة، ولكن تقرير الشرطة لم يكشف أي "عمل إجرامي"، مما زاد القضية تعقيدا.

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هنا التسلسل الزمني الكامل للقصة التي شغلت بريطانيا:



نيسان 2023



اتصل والدا الشخص القاصر، الذي لم يحدد جنسه، بشرطة جنوب ويلز. وقالت الشرطة إن المعلومات تتعلق "برعاية شخص بالغ"، وأنه "لم يتم تحديد أي جريمة".

الخميس 18 ايار



ذهب أحد أفراد الأسرة إلى مبنى "بي بي سي" لتقديم شكوى بشأن سلوك مقدم البرامج في المحطة، وفقا للمؤسسة.



أجرى أفراد العائلة مكالمة مدتها 29 دقيقة مع فريق خدمات العامة في "بي بي سي"، والذي أحاله بعد ذلك إلى فريق تحقيقات الشركة في "بي بي سي".

قرروا أن الشكوى لا تتضمن ادعاء بارتكاب جريمة، لكنها تستحق المزيد من التحقيق.

قالت وحدة التحقيقات إنهم أرسلوا بريدا إلكترونيا إلى المشتكي لطلب مزيد من المعلومات حتى يتمكنوا من التحقق من صحة الادعاءات، وقاموا بإجراء عمليات فحص للتحقق من هوية المشتكي. اتهمت صحيفة "ذا صن" مقدم "بيبي سي" المخضرم هيو إيدواردز، بفضيحة جنسية مرتبطة بشخص قاصر، وهي القصة التي مثلت "قنبلة" في الأوساط البريطانية.صحيفة "ذا صن" كشفت القصة دون ذكر اسم المذيع، وذكرت أن صحفيا مشهورا في "بي بي سي" "دفع عشرات الآلاف، من أجل "صور جنسية". بعدها كشفت زوجة المذيع الشهير أن زوجها هو المتهم في القصة، ولكن تقرير الشرطة لم يكشف أي "عمل إجرامي"، مما زاد القضية تعقيدا.هنا التسلسل الزمني الكامل للقصة التي شغلت بريطانيا:نيسان 2023اتصل والدا الشخص القاصر، الذي لم يحدد جنسه، بشرطة جنوب ويلز. وقالت الشرطة إن المعلومات تتعلق "برعاية شخص بالغ"، وأنه "لم يتم تحديد أي جريمة".الخميس 18 ايارذهب أحد أفراد الأسرة إلى مبنى "بي بي سي" لتقديم شكوى بشأن سلوك مقدم البرامج في المحطة، وفقا للمؤسسة.أجرى أفراد العائلة مكالمة مدتها 29 دقيقة مع فريق خدمات العامة في "بي بي سي"، والذي أحاله بعد ذلك إلى فريق تحقيقات الشركة في "بي بي سي".قرروا أن الشكوى لا تتضمن ادعاء بارتكاب جريمة، لكنها تستحق المزيد من التحقيق.قالت وحدة التحقيقات إنهم أرسلوا بريدا إلكترونيا إلى المشتكي لطلب مزيد من المعلومات حتى يتمكنوا من التحقق من صحة الادعاءات، وقاموا بإجراء عمليات فحص للتحقق من هوية المشتكي.



لم يتلق فريق تحقيقات الشركة أي رد على البريد الإلكتروني، لذا حاول الاتصال برقم الهاتف المحمول الذي قدمه المشتكي.. قالوا إن المكالمة لم تتم.

ومع ذلك، ذكرت الصحيفة البريطانية في وقت لاحق أن "الأسرة أكدت اتصال "بي بي سي" لإجراء مقابلة بعد الشكوى الأولية".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه لم يتم إجراء أية محاولات إضافية للاتصال بصاحب الشكوى بعد هذا التاريخ، لكن القضية "ظلت مفتوحة".





بحسب "بي بي سي"، فإن الاتهامات التي قدمتها صحيفة "ذا صن" احتوت على اتهامات جديدة تختلف عن تلك التي تلقاها فريق التحقيق.

وقالت "بي بي سي" إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إبلاغ المدير العام تيم ديفي أو أي من المديرين التنفيذيين بالقضية.

تحدث مدير كبير مع المذيع حول المزاعم، وعلم إدواردز بهذه المزاعم لأول مرة في هذا اليوم، على حد قول زوجته. وقالت "بي بي سي" إنه تم الاتفاق على عدم ظهوره على الهواء أثناء التحقيق في المزاعم.

الجمعة 7تموز



نشرت قصة "ذا صن" الأولى، ادعاءات الأم بأن مقدم برامج في "بي بي سي" دفع لابنها/ابنتها عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل صور فاضحة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من سن السابعة عشرة، وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان السلوك غير قانوني.

نقلت الصحيفة عن الأم قولها إن ابنها/ابنتها استخدم المال لتمويل شراء الكوكايين، وإنها كانت قلقة من أن طفلها قد "يموت" بسبب الإدمان.

أرسل الشخص القاصر رسالة عبر "وتساب" إلى الصحيفة مساء الأربعاء، ينفي فيها الادعاءات، قائلا إن تصريح والدته "خاطئ تماما ولا صحة له".

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها أوقفت أحد موظفيها وكانت "تعمل بأسرع ما يمكن على إثبات الحقائق من أجل اتخاذ الخطوات التالية بشكل مناسب".

ذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن المذيع أجرى مكالمتين مع الشخص القاصر، وسأله "ماذا فعلت؟" وناشده أن يتصل بوالدته "لوقف التحقيق".

وتطول اللائحة..



من جهتها، كشفت زوجة هيو إدواردز:



"كما هو موثق جيدا، فقد عولج هيو من الاكتئاب الشديد في السنوات الأخيرة. وقد أدت أحداث الأيام القليلة الماضية إلى تفاقم الأمور بشكل كبير، فقد عانى من نوبة خطيرة أخرى ويتلقى الآن رعاية طبية في المستشفى حيث سيبقى هناك في المستقبل المنظور.

"بمجرد أن تتحسن صحته، فإنه يعتزم الرد على القصص التي تم نشرها".

من ناحيته، أرسل المدير العام في "بي بي سي" بريدا إلكترونيا إلى الموظفين يقول إن التحقيق الداخلي سيستمر الآن، ولم تعد الشرطة متورطة.



وقالت ذا صن إنها لا تعتزم نشر المزيد من الاتهامات، وستزود فريق "بي بي سي" بملف سري ومحرر يحتوي على مزاعم خطيرة وواسعة النطاق، تخص بعضا من موظفي "بي بي سي".



أفادت "بي بي سي" عن اتهامات جديدة عن سلوك غير لائق من قبل إدواردز تجاه صغار الموظفين. زعم عاملان حاليان، وموظف سابق في طاقم العمل، أنهم تلقوا رسائل "غير مريحة" من هيو إدواردز. (سكاي نيوز)