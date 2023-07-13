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عربي-دولي
المحكمة العليا في السويد تمنع ترحيل مطلوبين إلى تركيا
Lebanon 24
13-07-2023
|
09:29
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منعت المحكمة العليا في السويد تسليم شخصين مطلوبين لدى تركيا، في أول قضية من هذا القبيل منذ أن أصدرت الدولة الاسكندنافية قوانين أكثر صرامة، لمكافحة الإرهاب الشهر الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن القرارات، التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، تأتي في وقت حساس، حيث لا يزال من غير الواضح متى تخطط تركيا للوفاء بوعدها الذي قطعته في وقت سابق من الأسبوع الجاري بالموافقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إنه من المرجح ألا يصوت البرلمان التركي على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل انتهاء عطلة صيفية لمدة شهرين.
ورداً على سؤال بشأن الإطار الزمني المحدد لعملية الموافقة التركية، رد أردوغان، خلال قمة الناتو في العاصمة الليتوانية، قد يكون في تشرين الأول المقبل".
وقال أردوغان إنه يتوقع من النواب منح انضمام السويد الأولوية عند استئناف نشاط البرلمان.
وسيبدأ البرلمان التركي قريباً عطلة الصيف البرلمانية، وتستمر حتى تشرين الأول.
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