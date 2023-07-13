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بلينكن يلتقي مسؤولاً بارزاً في الحزب الشيوعي الصيني

Lebanon 24
13-07-2023 | 10:32
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التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، على هامش اجتماع رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، في محاولة لتخفيف التوترات، التي قد تشتعل مجددا بين القوتين بعد اتهام الصين بقرصنة إلكترونية.
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واللقاء الذي عقد على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا هو الثاني بين بلينكن ووانغ، منذ اجتماعهما في بكين في حزيران، بهدف تهدئة التوتر بين القوتين العظميين.

وقال بلينكن لوانغ "من الجيد رؤيتك" بابتسامة وقام بمصافحته أمام وسائل إعلام أميركية وصينية في فندق في جاكرتا، ثم دخلا لإجراء محادثات دون الإدلاء بتعليقات للصحافيين.
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