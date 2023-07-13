صندوق النقد الدولي يتوقع صورة متباينة للاقتصاد العالمي

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قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن النمو العالمي في الربع الأول تجاوز توقعاته بقليل في نيسان، لكن البيانات منذ ذلك الحين تعطي صورة متباينة إذ تظهر "بعض المتانة" إلى جانب مؤشرات على التباطؤ.وأضاف الصندوق في مذكرة موجزة بشأن اجتماع زعماء مجموعة العشرين في الهند الأسبوع المقبل أن نشاط التصنيع في اقتصادات دول المجموعة يظهر مؤشرات على الضعف كما أن التجارة العالمية ما زالت ضعيفة، لكن الطلب على الخدمات قوي وخاصة في الدول التي يتعافى فيها قطاع السياحة.ولم يشر الصندوق إلى أي تغييرات في توقعاته الصادرة في أبريل حول نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 بالمئة، انخفاضا من 3.4 بالمئة في 2022، لكنه قال إن المخاطر تتجه "في الغالب" نحو الهبوط.وتشمل هذه المخاطر احتمال احتدام حرب روسيا وأوكرانيا والتضخم العنيد ومزيدا من الضغوط على القطاع المالي وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب في الأسواق.وقال الصندوق إن التضخم "يبدو أنه بلغ ذروته" في 2022، وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ التضخم الأساسي، فإنه يظل فوق المعدلات المستهدفة في أغلب دول مجموعة العشرين.وتابع أن تراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد وانخفاض الطلب على السلع قد يؤديان إلى ضغوط تؤدي لانكماش أسعار السلع. (سكاي نيوز)