Advertisement

عربي-دولي

بلا وصفة طبية.. الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب لمنع الحمل

Lebanon 24
13-07-2023 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1087209-638248693949342852.jpg
Doc-P-1087209-638248693949342852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمحت الولايات المتحدة ببيع حبوب لمنع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى في البلاد، على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الإلكترونية.
Advertisement

وكتبت وكالة الأدوية في بيان، أن هذا القرار يفترض أن "يحد من العوائق التي تحول دون الوصول" إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها "بدون الاضطرار لعيادة طبيب".
 
وقالت باتريسيا كافازوني، المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إنه "إذا تم استخدامها وفقا للإرشادات فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حاليا التي لا تستلزم وصفة طبية".

وهذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية HRA Pharma التي استحوذت عليها Perrigo في الآونة الأخيرة، سبق أن نالت ترخيصا في الولايات المتحدة مع وصفة طبية قبل عدة سنوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2023-07-13
14:00 | 2023-07-13
14:00 | 2023-07-13
13:17 | 2023-07-13
13:06 | 2023-07-13
13:00 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website