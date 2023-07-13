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عربي-دولي

الدبابات الغربيّة في خطر... هل يقلب "الكورنيت" الحسابات في حرب أوكرانيا؟

Lebanon 24
13-07-2023 | 14:00
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للمرة الأولى في حرب أوكرانيا، أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن إدخال نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت"، إلى ساحة القتال، في تطور قد يهدد الدبابات التي أرسلها الغرب إلى كييف.

وعرض الجيش الروسي، مقاطع فيديو لتدمير مخبأ للقوات الأوكرانية، نفذتها وحدة القوات الخاصة التابعة لتجمع "يوغ" في الجنوب باستخدام مجمع التحكم عن بُعد "كورغان" في نظام "كورنيت" التي تلقب بـ"قاتلة الدبابات"، وذلك كاختبار عملي لأدائها العملياتي في ميدان المعارك.
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ويقول الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور إن منظومة "كورنيت" التي يتم التحكم فيها عن بعُد، تُعدّ أقوى صاروخ موجه مضاد للدبابات، حيث تصيب أهدافها بمعدل يصل إلى 5 أضعاف النسخة السابقة "كورنيت إي".

ويُشير إلى أنّ "صواريخ المشاة المُوجَّهة المضادة للدبابات تمثل قوة تاريخية للجيش الروسي، فخلال الحرب الباردة، اعتُبِرَت أنظمة "كونكورس" و"ميتيس" لدى الاتحاد السوفيتي من بين أفضل الأنظمة في "طرازاتاه"، وهي أفضل بكثير من أنظمة "دراغون" الأميركية".

ويقول: "يمكن إطلاقه من خلال منصة تُثبت على الأرض أو الكتف مباشرة لأنه موجه بالليزر".
ويلفت إلى أنّ "الصاروخ لديه القدرة على المناورة من خلال الالتفاف في حلقات دائرية أثناء تحليقه باتجاه الهدف حتى يطبق على الهدف".
ويوضح أنّه "قادر على حسم أي معركة مع دبابات حلف الناتو سواء دبابة "إم 1 أبرامز" الأميركية أو "ليوبارد" الألمانية".
ويقول: "منظومة "الكورنيت" تضمن احتمالية إصابة الهدف بنسبة لا تقل عن 99 في المئة". (سكاي نيوز)
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