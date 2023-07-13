Advertisement

عربي-دولي

أسواق الطاقة تقود رئيس وزراء اليابان لزيارة الخليج

Lebanon 24
13-07-2023 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1087213-638248705382260664.jpg
Doc-P-1087213-638248705382260664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم مناقشة أسواق الطاقة، في رحلة إلى السعودية والإمارات وقطر لاحقا هذا الشهر، بهدف تقديم تقنيات يابانية في سبيل الانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.
Advertisement


وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن كيشيدا، يزور الدول الثلاث في الفترة من 16 إلى 19 تموز، لأنه "من المهم جدا بناء علاقة ثقة شخصية مع الزعماء المسؤولين في كل دولة في السنوات المقبلة".


وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أن "أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب الوضع في أوكرانيا، لذا من المهم جدا تبادل وجهات النظر حول سوق النفط الحالي وسوق الغاز الطبيعي المسال.. ومن المهم جدا تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول استقرار سوق الطاقة".


وتابع: "أحد الإنجازات التي نتوقعها من هذه الزيارة يتمثل في التعاون في مجال الطاقة الجديدة، المعتمد على مصادر طاقة صديقة للبيئة مثل الهيدروجين والأمونيا، مع الاستفادة من التقنيات اليابانية ومن ثم تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2023-07-13
14:00 | 2023-07-13
14:00 | 2023-07-13
13:17 | 2023-07-13
13:06 | 2023-07-13
13:00 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website