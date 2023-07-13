أسواق الطاقة تقود رئيس وزراء اليابان لزيارة الخليج

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كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم مناقشة أسواق الطاقة، في رحلة إلى السعودية والإمارات وقطر لاحقا هذا الشهر، بهدف تقديم تقنيات يابانية في سبيل الانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن كيشيدا، يزور الدول الثلاث في الفترة من 16 إلى 19 تموز، لأنه "من المهم جدا بناء علاقة ثقة شخصية مع الزعماء المسؤولين في كل دولة في السنوات المقبلة".وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أن "أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب الوضع في أوكرانيا، لذا من المهم جدا تبادل وجهات النظر حول سوق النفط الحالي وسوق الغاز الطبيعي المسال.. ومن المهم جدا تبادل وجهات النظر مع هذه الدول حول استقرار سوق الطاقة".وتابع: "أحد الإنجازات التي نتوقعها من هذه الزيارة يتمثل في التعاون في مجال الطاقة الجديدة، المعتمد على مصادر طاقة صديقة للبيئة مثل الهيدروجين والأمونيا، مع الاستفادة من التقنيات اليابانية ومن ثم تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة".