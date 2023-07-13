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عربي-دولي
بايدن لزعيم "فاغنر": توخّى "الحذر"
Lebanon 24
13-07-2023
|
12:02
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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظل معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.
وأكد بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي أنه "يتوقع أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب".
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وقال: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب" لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وأشار بايدن أيضا إلى أن على زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين أن يتوخى "الحذر" من احتمال تسميمه، وقال "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل". (الحرة)
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