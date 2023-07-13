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إقتصاد

طوابير أمام محطات المحروقات... بلدٌ عربيٌّ يشهد أزمة بنزين والأسعار ارتفعت 50 مرّة!

Lebanon 24
13-07-2023 | 12:11
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ أزمة وقود حادة تشهدها مناطق الجنوب الليبي.
 
 
وأشارت إلى أنّه خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع سعر لتر "البنزين" بنحو 50 مرة مقارنة بسعره الرسمي، بينما تمتد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لعشرات الأمتار، حيث يلقي الأهالي والمسؤولون باللوم على ظاهرة التهريب في استفحال المشكلة.
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وخلال آخر شهر ونصف الشهر، تُوجّه بلدية أوباري "إستغاثة" مستمرّة لكن دون جدوى، حيث ارتفع سعر لتر البنزين إلى سبعة دنانير، أي يحتاج صاحب السيارة إلى دفع نحو 450 دينارا لملء خزان سيارته، بينما لا تتجاوز التكلفة عشرة دنانير في المدن شمالا.

والجدير بالذكر، أنّ ليبيا تدعم المحروقات بمختلف أنواعها، حيث يباع لتر "البنزين" بسعر 0.15 دينار، ويعد الأرخص في العالم، لكن المناطق النائية تعاني ظاهرة التهريب التي تتسبب في تسرب الوقود إلى دول الجوار أو السوق السوداء.

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