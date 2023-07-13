حريق يقتل عائلة بأكملها!

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تُوفيت عائلة في مصر، مؤلفة من اب وزوجته، وطفليهما، في حريق تبيّن أنّه نتج عن ماس بشاحن هاتف محمول.وتبين أن شاباً من أقارب الأسرة كان متواجدا وقت الحريق، وقفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني، وأُصيب بكسور وجروح، كذلك، أُصيبت طفلة أخرى من أقارب الأسرة. (سكاي نيوز)