تخلّله تدخّل نسائيّ... إشكال كبير بين نواب في البرلمان (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لشجار اندلع بين نواب، في برلمان كوسوفو، اليوم الخميس، بعدما ألقى نائبٌ الماء على رئيس الوزراء البين كورتي، بينما كان يتحدث عن إجراءات الحكومة لتهدئة التوترات مع الصرب في شمال البلاد.

وتطوّر الشجار إلى تضاربٍ بالأيدي، واللافت أنّ نائبات تدخّلن مع زملائهن لفضّ الإشكال.