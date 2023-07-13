تخلّله تدخّل نسائيّ... إشكال كبير بين نواب في البرلمان (فيديو)

اندلع شجار في برلمان #كوسوفو 🇽🇰، الخميس، بعد أن ألقى نائب الماء 💧 على رئيس الوزراء البين كورتي بينما كان يتحدث عن إجراءات الحكومة لتهدئة التوترات مع #الصرب 🇷🇸 في شمال البلاد. #الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/MMBlgGIJ7z
— قناة الحرة (@alhurranews) July 13, 2023
اندلع شجار في برلمان #كوسوفو 🇽🇰، الخميس، بعد أن ألقى نائب الماء 💧 على رئيس الوزراء البين كورتي بينما كان يتحدث عن إجراءات الحكومة لتهدئة التوترات مع #الصرب 🇷🇸 في شمال البلاد. #الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/MMBlgGIJ7z