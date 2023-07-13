وادي الموت أبرزها... إليكم ترتيب أوّل 10 مناطق سخونة في العالم

تشهد العديد من المناطق حول العالم موجة حرّ شديدة تسببت في بعض الأحيان بوفاة عدد من الأشخاص.



وشهدت بعض البلدان درجات حرارة قياسية تخطت في كثير من الأحيان حاجز الـ50 درجة مئوية.



وفي ما يلي قائمة بأكثر 10 مناطق حرارة في العالم حسب أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخها:

المرتبة العاشرة: جدة- السعودية

احتلت جدة هذه المرتبة في قائمة أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض بعد أن سجلت فيها درجة حرارة بلغت 52 درجة مئوية في 22 حزيران 2010.



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المرتبة التاسعة: مكسيكالي- المكسيك وسجلت الحرارة رقما قياسيا في المنطقة، متجاوزة 51 درجة مئوية المسجلة في منطقة العشا المجاورة قبلها بثلاثة أيام.

تم تسجيل درجة حرارة 52 درجة مئوية في وادي مكسيكالي في 28 تموز 1995، وهذا يجعلها تاسع أعلى درجة حرارة مسجلة في أي مكان على وجه الأرض.





المرتبة الثامنة: بوابة الجزيرة الحدودية-الإمارات

سجلت أعلى درجة حرارة في المنطقة في تموز 2002 وبلغت حينها 52.1 درجة مئوية.



وفي تموز 2013، كانت درجة الحرارة القياسية في المنطقة متطابقة تقريبا مرة أخرى حيث وصلت إلى 51.2 درجة مئوية أيضا.



المرتبة السابعة: تربت-باكستان

وصلت أعلى درجة مسجلة في المنطقة لنحو 53.7 درجة مئوية في 28 أيار 2017. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة التي سجلت في تربت كانت رابع أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في ذلك الوقت.





المرتبة السادسة: البصرة-العراق

تعد البصرة واحدة من أحر مدن الشرق الأوسط، حيث سجلت في 22 تموز 2016 درجة حرارة بلغت 53.9 درجة مئوية.





المرتبة الخامسة: مطربة- الكويت

هي أرض قاحلة في شمال الكويت تتوفر فيها محطة للرصد الجوي. سجلت فيها خامس أعلى درجة حرارة على الإطلاق في العالم بلغت 53.9 درجة مئوية.





المرتبة الرابعة: تيرات تسفي-إسرائيل

سجلت المدينة درجة حرارة قياسية في 21 حزيران 1942، بلغت 54 درجة مئوية.





المرتبة الثالثة: الأحواز-إيران

سجلت المنطقة الواقعة جنوب غرب إيران درجة حرارة قياسية في آسيا بلغت 54 درجة مئوية في 29 حزيران 2017.





المرتبة الثانية: قبلي-تونس

في 7 تموز 1931، سجلت قبلي أعلى درجة حرارة في القارة الإفريقية وبلغت 55 درجة مئوية، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وقد دخلت بهذا الرقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية.





المرتبة الأولى: وداي الموت-الولايات المتحدة

هو المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، ويقع في ولاية كاليفورنيا حيث تم تسجيل درجة حرارة 56.7 درجة مئوية في 10 تموز 1913.



في أشهر الصيف، يبلغ متوسط درجات الحرارة يوميا في المنطقة 45 درجة مئوية.



وهذه الدرجة هي لحرارة الهواء فقط، حيث أن حرارة سطح الأرض فيها تكون أعلى بكثير.



وفي 15 تموز 1972، سجلت درجة حرارة سطح الأرض 93.9 درجة مئوية في وادي الموت، على بعد درجات قليلة فقط من درجة حرارة غليان الماء. (الحرة)