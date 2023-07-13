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عربي-دولي

الكرملين: روسيا لم تتخذ قرارها بشأن صفقة الحبوب بعد

Lebanon 24
13-07-2023 | 14:15
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتخذ بعد قرارها بشأن تعليق مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ولديها الوقت لذلك حسبما قال الرئيس بوتين.

وقال بيسكوف لوكالة "نوفوستي"، يوم الخميس، ردا على سؤال ما إذا كان هناك وقت لصياغة القرار النهائي بشأن مشاركة روسيا في صفقة الحبوب: "نعم، هذا ما قاله الرئيس". (روسيا اليوم) 
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