بوتين: إرسال أسلحة جديدة لكييف لن يُغيّر شيئاً

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" من شأنه أن يفاقم التوترات على الساحة الدولية، بعدما تعهد التكتل الدفاعي بتقارب أوثق مع كييف في قمة في فيلنيوس هذا الأسبوع.وقال بوتين: "أنا متأكد من أن ذلك لن يزيد أمن أوكرانيا بحدّ ذاتها، وسيزيد من هشاشة العالم بشكل عام وسيؤدي إلى توتر إضافي على الساحة الدولية".كما اعتبر أن إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا، خاصة الصواريخ الغربية، لن يغير شيئاً في ساحة المعركة ولن يؤدي سوى إلى تصعيد الصراع هناك. (العربية)