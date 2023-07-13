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عربي-دولي

صراخ وشتائم... طائرة تهبط إضطراريّاً بسبب سيّدتين!

Lebanon 24
13-07-2023 | 04:00
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شهدت طائرة أميركيّة إشكالاً بين سيدتين، وقد تبادلن الشتائم والصراخ.

وقالت تقارير إنه بعد محاولات متكررة من طاقم الطائرة لتهدئة الموقف، تم تحويل الرحلة الجوية التابعة لشركة "فرونتير إيرلاينز"، والتي كانت في طريقها من فيلادلفيا إلى لاس فيغاس، حيث هبطت الطائرة اضطرارياً في دنفر وتم اقتياد السيدتين من الطائرة وتسليمهما إلى الشرطة. (العربية)
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