Advertisement

عربي-دولي

عدد الجنود كبير جدّاً... صحيفة تكشف تفاصيل أكبر خطة عسكرية لـ"الناتو" لمواجهة روسيا

Lebanon 24
13-07-2023 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1087281-638248848547979647.jpg
Doc-P-1087281-638248848547979647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مجلة "بيلد" الألمانية بعض تفاصيل خطة الدفاع لحلف "الناتو" المعتمدة في حال تعرضه لهجوم روسي.

الخطة، التي وصفها الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأنها "أكبر خطة دفاعية منذ الحرب الباردة"، تحتوي على 4400 صفحة.
Advertisement

وتتضمن الخطة أولا وقبل كل شيء نشر 300 ألف جندي في حالة تأهب عالية. كما يمكن للقائد العام لقوات "الناتو" في أوروبا، في حالة وجود تهديد، اتخاذ بعض القرارات دون مشاورات إضافية مع الحلف.

وتحدد الخطة أيضا دورا مهما لخطط الدفاع الألمانية، حيث يجب أن تصبح البلاد أهم مركز لوجيستي لقوة الحلف. كما تفتح مقرا ثانيا لقوات "الناتو" البرية في مدينة فيسبادن بألمانيا، بالإضافة إلى المقر الموجود في إزمير التركية.

وجاء فيها أيضا أن بعض دول الحلف ستتولى حماية حلفاء الجناح الشرقي حيث ستحمي ألمانيا ليتوانيا وبريطانيا إستونيا وكندا لاتفيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الحلف حماية نفسه من أعمال التخريب من خلال تعزيز حماية خطوط الأنابيب والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

ويعتزم الحلفاء، من بين أمور أخرى، تعزيز الوحدات المزودة بأسلحة ثقيلة حتى يتمكنوا من القتال بقوة، وكذلك تطوير منظومات الدفاع الجوي وزيادة مخزون الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة المدفعية.

وأعادت الدول الأعضاء في "الناتو" تأكيد التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2023-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2023-07-13
16:30 | 2023-07-13
16:30 | 2023-07-13
16:03 | 2023-07-13
16:00 | 2023-07-13
15:00 | 2023-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website