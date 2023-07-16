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عربي-دولي

بعد مرور 7 سنوات.. هكذا استذكر أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة (صورة)

Lebanon 24
16-07-2023 | 04:05
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بعد مرور 7 سنوات، استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بصورة مواطنين سيطروا على دبابة استخدمها عناصر 15 تموز.

وترحم أردوغان في تغريدة، أمس السبت، على الذين قضوا خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، معرباً عن امتنانه لهم ولجميع المصابين.

كما أعرب عن امتنانه لجميع المواطنين الذين تصدوا للانقلابيين.
 
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"لن نسمح بنسيان 15 تموز"
وفي فعالية بمناسبة الذكرى السابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، التي نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وولاية إسطنبول وبلدية أسكودار، قال الرئيس التركي إن حكومته لن تسمح بأن تنسى ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة أو تمحى من الذاكرة، وفق وكالة الأناضول.

كذلك أردف أنه "في الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب، أعلن أننا لن نسمح بنسيان 15 تموز حتى بعد 70 عاماً".

251 قتيلاً
يذكر أن محاولة الانقلاب الفاشلة أوقعت رسمياً 251 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح.(سكاي نيوز)


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