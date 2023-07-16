بوتين يؤكد: نحتفظ بحق الرد إذا استخدمت القنابل العنقودية ضدنا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن القوات الروسية تحتفظ بمخزون كاف من القنابل العنقودية.وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا تحتفظ بحق الرد في حال استخدام القنابل العنقودية ضد قواتها.وقال بوتين: "حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها (الذخائر العنقودية)، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، على الرغم من النقص في الذخيرة في وقت ما، لكن لدينا أيضًا ذخيرة، لكننا لم نفعل ذلك"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي الإخباري.وحول إرسال الولايات المتحدة شحنات الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا قال الرئيس الروسي: "إنهم يفعلون ذلك بسبب نقص الذخيرة بشكل عام".وكشف بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، أن "الولايات المتحدة نفسها وصفت في السابق استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة"، مضيفا "أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يكون".وأضاف: "أود أن أقول إن روسيا لديها مخزون كاف من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من مختلف الأنواع".وتأتي تصريحات بوتين بعد أيام على تصريحات مماثلة صادرة عن الرئاسة الروسية ووزير الدفاع الروسي.ففي الثاني عشر من تموز الجاري، أعلن الكرملين أن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات وتدابير مضادة إن استخدمت كييف الذخائر العنقودية التي وعدتها بها واشنطن مؤخرا.وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "احتمال استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل كييف يغير الوضع، وبالطبع سنضطر لاتخاذ إجراءات جوابية مضادة".(سكاي نيوز)