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عربي-دولي

ماذا يفعل مقاتلو فاغنر في بيلاروسيا؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 05:01
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عقب إعلان وزارة الدفاع في مينسك أنها تخطط لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين جيشها وعناصر فاغنر، ذكرت مجموعة مراقبة أن قافلة كبيرة تحمل مقاتلين من المجموعة العسكرية الروسية الخاصة دخلت بيلاروسيا قادمة من روسيا صباح أمس السبت.
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وقال مسؤولون أوكرانيون وبولنديون إن مقاتلي "فاغنر" دخلوا بيلاروسيا فعلا بغرض التدريب، في حين أكد ذلك أندري ديمشينكو، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية حينما كتب في بيان نشر على تطبيق المراسلة تليغرام "فاغنر في روسيا البيضاء".

أمام هذه التطورات يبقى السؤال:ماذا يفعل مقاتلو فاغنر في بيلاروسيا؟

يبدو أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان جدّياً حينما أعلن الشهر الماضي، أن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة فاغنر لتدريب مقاتليها، معلنا أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

فقد نشرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، مقطع فيديو يظهر فيه من قالت إنهم مقاتلون من فاغنر يدربون جنودا من روسيا البيضاء في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

في حين أكدت كييف رصد تحركات "مجموعات منفصلة" من روسيا في روسيا البيضاء.

وقال مصدران مقربان من المقاتلين، إن بعض عناصر فاغنر موجودون في روسيا البيضاء منذ يوم الثلاثاء على الأقل، وفقا لرويترز.

بدوره، شدد نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين على أن وارسو لديها تأكيدات أيضا بوجود مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء.

وأضاف على تويتر "قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي".

يأتي هذا بعدما أكدت بولندا أوائل الشهر الجاري أنها تعزز حدودها مع روسيا البيضاء لمواجهة أي تهديدات محتملة.(العربية)



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