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بهذه الحالة.. بوتين سيستخدم القنابل العنقودية في أوكرانيا

Lebanon 24
16-07-2023 | 05:19
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها "مخزون كاف" من القنابل العنقودية، وإنها تحتفظ بحق استخدامها إذا تم استخدام ذخيرة مماثلة ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

ونقلت رويترز تصريحات بوتين التي أدلى بها في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي نشرت مقتطفات منها، الأحد، وأكد فيها أنه "إذا تم استخدامها ضدنا فنحن نحتفظ بحق اتخاذ إجراء مضاد".
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وتسلمت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وأكدت كييف أنها لن تستخدمها إلا ضد مواقع وأهداف عسكرية.

واستنكرت موسكو هذه الخطوة، وحذّر وزير الدفاع، سيرغي شويغو، الخميس، من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر أسلحة مماثلة إذا استخدمتها أوكرانيا.

وتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية في الصراع الذي بدأ مع الغزو الروسي في 24 شباط 2022.

ويمكن للقنابل العنقودية أن تنشر ما يصل إلى مئات من العبوات الناسفة الصغيرة والتي يمكن أن تظل في الأرض دون ان تنفجر، مما يشكل خطرا على المدنيين بعد انتهاء النزاع، بحسب وكالة فرانس برس. (الحرة) 
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