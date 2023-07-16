نتنياهو يغادر المستشفى.. ومصادر طبية تكشف حالته

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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن البروفيسور محمود سليمان، رئيس وحدة اضطراب كهرباء القلب في مستشفى رمبام، الفحوص التي خضع لها نتنياهو بعد دخوله مستشفى شيبا قرب تل أبيب.وقال سليمان إن نتنياهو خضع لاختبار "الفيزيولوجيا الكهربية" لاختبار نظام التوصيل للقلب.كذلك، ذكر بيان لمستشفى شيبا أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويد نتنياهو بجهاز لمراقبة اضطرابات القلب، وهو ما أظهر أن قلبه في "صحة كاملة".وصباح الأحد، قال أطباء إن من المتوقع خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى بعد أن أثبتت فحوص عدم وجود أي اختلالات صحية، إثر دخوله للمستشفى بسبب إصابته بالجفاف.ووفقا لمكتب نتنياهو (73 عاما)، فقد نقل السبت إلى مركز شيبا الطبي قرب مسكنه الخاص بمدينة قيسارية الساحلية، حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.وفي مقطع فيديو من المستشفى، بدا نتنياهو في حالة جيدة وقال إنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا من دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.وأكد مركز شيبا الأحد التشخيص الأولي بالإصابة بالجفاف، وقال إن نتنياهو سيغادر في غضون ساعات.وأعلن مكتب رئيس الوزراء تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم الإثنين.