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عربي-دولي

بعد الزلزال العنيف.. ماذا أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي بشأن حصول "تسونامي"؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 06:19
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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالاً بقوّة 7.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا، فيما تم إلغاء تحذير سبق إصداره للمناطق المجاورة من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وكان النظام الأميركي قد سبق وحذر المناطق الساحلية في جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا من خطر تسونامي. 
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وعدّل مركز المسح الجيولوجي قراءة أولية لقوة الزلزال بالخفض من 7.4 درجة، كما عدّل قراءته لعمق مركز الزلزال إلى 32.6 كيلومتر من قراءة أولية عند 9.3 كيلومتر.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو مادية، غير أن بعض الحسابات على "تويتر" نشرت مقاطع فيديو لصفارات الإنذار من تسونامي والشعور بهزات قوية. (ام تي في) 
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