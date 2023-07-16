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الحرارة تتجاوز الـ50 درجة في 6 مدن إيرانية

Lebanon 24
16-07-2023 | 06:44
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سجلت درجات الحرارة في 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية، ما يعد أشد أيام الصيف حرارة في البلاد.

وأفادت بيانات هيئة الأرصاد الجوية في إيران، أن مدينة "دهلران" في محافظة إيلام غرب إيران، تعد أكثر محطات الطقس سخونة في البلاد حيث بلغت درجة الحرارة في هذه المدينة إلى 51.6 درجة مئوية، تليها مدينة "أوميدية" بدرجة حرارة 51.2، و"الأهواز" بدرجة حرارة 50.8، ومدينة "شوش" بدرجة حرارة 50.4، ومدينة "أغاجاري" بدرجة حرارة 50.3 و"رامهرمز" بدرجة حرارة 50.2 مئوية. (روسيا اليوم)
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