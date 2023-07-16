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إقتصاد

مليونير يتخلص من طائرته الخاصة... ما السبب؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 06:50
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في خطوة لافتة، قرر المليونير الأميركي ستيفن برنس التخلي عن السفر بطائرته الخاصة من أجل الحفاظ على البيئة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ويرغب برنس في بيع طائرته الخاصة، وهي من طراز "سيسنا سايتايشن 650" متوسطة الحجم وتتسع لـ 9 ركاب.
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وجاء هذا القرار بعد أن وصل برنس لقناعة بأن سفره عبر الطيران الخاص من شأنه أن يزيد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري. (الحرة)

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