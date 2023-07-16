إستئناف الإنتاج في حقلي نفط الشرارة والفيل في ليبيا

قال أربعة مهندسين نفط إن الإنتاج قد استؤنف في حقلي الشرارة والفيل الليبيين، بعد توقفه منذ يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير مالية سابق.



وذكر مهندسان بحقل الشرارة لرويترز أن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح اليوم الأحد. (سكاي نيوز)

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