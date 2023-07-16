"آسيا تايمز": زيلينسكي منع الغرب من تنفيذ خطّة تجاه روسيا

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كتب الصحفي دانييل ويليامز في مقالة لموقع "آسيا تايمز"، أن فلاديمير زيلينسكي أعاق الغرب ومنعه من تنفيذ خطة تجاه روسيا في قمة الناتو في فيلنيوس.وقالت المقالة: "أحبط زيلينسكي سيناريو للناتو كان يهدف لإظهار وجود تعاضد حازم بين الغرب وسلطات كييف ضد روسيا".وأشارت المقالة إلى أن قادة دول الحلف العسكري، تفاجأوا جدا بشكاوى زيلينسكي التي أظهرت وجود الانقسام في الناتو.وأضافت المقالة: "كما أنشأ الناتو مجموعة تسمى مجلس الناتو - أوكرانيا لتنسيق التعاون. لكن قلة من الناس صدقوا المسرحية حول الوحدة في الحلف، لأن الحديث عنها كان فارغا.في الختام، خلص ويليامز إلى أنه بعد مغادرة زيلينسكي لمدينة فيلنيوس، تعرض للانتقاد من جانب العديد من المسؤولين في دول الحلف. (روسيا اليوم)