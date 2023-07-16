بلدٌ خليجي في الطليعة.. إليكم لائحة بأكثر البلدان إستيراداً للأسلحة في العالم

جاءت قطر كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال عام 2022، وفقاً لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. حيث شكلت وارداتها من الأسلحة 10.4 في المائة من جميع الواردات العالمية.

وبالنظر إلى المستوردين الرئيسيين للأسلحة على مدى السنوات الخمس الأخيرة في المتوسط (2018-2022)، جاءت الهند كأكبر مستورد للأسلحة بحصة عالمية تبلغ 11 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية (9.6 في المائة)، وقطر (6.4 في المائة)، وأستراليا (4.7%) والصين (4.6%).

Advertisement

في ما يتعلق بالمصدرين الرئيسيين خلال تلك الفترة، جاءت المراكز الخمسة الأولى كما يأتي: الولايات المتحدة (40 في المائة من الحصة العالمية) وروسيا (16 في المائة) وفرنسا (11 في المائة) والصين (5.2 في المائة) وألمانيا (4.2 في المائة).

وفي ما يلي قائمة بأكبر مستودري الأسلحة في العالم خلال العام 2022:

1- قطر: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 10.4% من جميع الواردات العالمية

2- الهند: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 8.9% من جميع الواردات العالمية

3- أوكرانيا: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 8.3% من جميع الواردات العالمية

4- السعودية: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 7.1% من جميع الواردات العالمية

5- الكويت: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 7.0% من جميع الواردات العالمية

6- باكستان: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 4.9% من جميع الواردات العالمية

7- اليابان: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 4.0% من جميع الواردات العالمية

8- النرويج: نسبة وارداتها من الأسلحة شكلت 2.7% من جميع الواردات العالمية