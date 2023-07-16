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عربي-دولي

عن الجوع في العالم.. أرقامٌ مقلقة يكشفها أحدث تقرير أممي والتحذير كبير!

Lebanon 24
16-07-2023 | 12:00
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أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريراً يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والتغيرات المناخية والصراعات المسلحة.
وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن هذا التقرير هو "لمحة عن العالم الذي ما زال يتعافى من جائحة عالمية ويكافح تبعات الحرب في أوكرانيا التي تسببت في المزيد من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة".
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وحذّرت الوكالات من أنه إذا فشل العالم في مضاعفة جهوده وتوجيهها بشكل أفضل، فإن "هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله بحلول عام 2030 سيبقى بعيداً من أن يتحقق".
وفي ما يلي قائمة بمجموعة أرقامٍ ومعطيات عن واقع "الجوع" في العالم:
1- ما بين 697 و 783 مليون شخص واجهوا الجوع العام الماضي بزيادة 122 مليون شخص مقارنة بالعام 2019.
2- 3.1 مليار شخص لم يتحملوا تكاليف نظام غذائي صحي عام 2021.
3- 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون التقزم.
4- 45 مليون طفل يعانون الهزال
5- 37 مليون طفل يعانون زيادة الوزن لسوء التغذية
 
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