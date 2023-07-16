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عربي-دولي

قتلى وجرحى... بالصور إنهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في دولة عربيّة

Lebanon 24
16-07-2023 | 07:17
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9، في انهيار عقار في محافظة البحيرة شمالي مصر.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" أن المبنى المنهار مكون من 8 طوابق، ويقع في مركز رشيد. (سكاي نيوز)
 
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إنهيار مبنى

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