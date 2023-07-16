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الحكم على 5 مسؤولين بالسجن في قضية إنفجار غاز الكلور في العقبة

Lebanon 24
16-07-2023 | 08:00
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حكمت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات بحق 5 مسؤولين في قضية انفجار غاز الكلور في ميناء العقبة، جنوبي الأردن، العام الماضي والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا.
 
 
وأفاد مصدر أنّ المسؤولين هم : مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء.
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واضاف أنه تبين للمحكمة أن "الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل".

وبحسب المصدر، برأت المحكمة 5 أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة "لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم". (سكاي نيوز)
 
 
 
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