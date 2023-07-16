حريقٌ اندلع فجر اليوم في شارع الثورة في سوريا

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أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق حريقا اندلع فجر الأحد ضمن منازل ومحال في شارع الثورة، بمنطقة ساروجة الأثرية في العاصمة السورية.وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري إنه "فور تلقي بلاغ فجر اليوم بنشوب حريق ضمن منازل بشارع الثورة، توجه عناصر فوج الإطفاء إلى المكان وعملوا على إخماده"، مشيرا إلى أن "العناصر ما زالوا يواصلون العمل على تبريد موقع الحريق، منعا لتجدد اشتعال النيران".وأوضح عميري أن 21 سيارة إطفاء من الفوج و4 صهاريج مياه تابعة لمحافظة دمشق، إضافة إلى 3 سيارات دفاع مدني، عملت على إخماد الحريق منذ اندلاعه في منازل وورش أحذية ومحال بشارع الثورة.وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات، والتحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق. (سكاي نيوز)