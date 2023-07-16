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صحة

"مرض غامض" يصيب 250 شخصا.. ما هي عوارضه

Lebanon 24
16-07-2023 | 08:33
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أصيب أكثر من 250 شخصا في إحدى قرى صعيد مصر بمرض غامض، يسبب ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وإعياء شديدا في الجسم.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر أن أعراض المصابين كلها متشابهة إلى حد كبير، مشيرة إلى إرسال فرق من الطب الوقائي والعلاجي والترصد الوبائي لتقصي المعلومات حول المرض في قرية العليقات بمحافظة قنا، وسحب عينات من المرضى وعينات بيئية.
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وأصدرت وزارة الصحة المصرية بيان جاء فيه: "تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي". 
 
وأشار البيان إلى أنه "تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة". 
 
وأضاف: "الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات. أما الأعراض المتشابهة هي ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام".
 
ولفت البيان إلى أن "الأعراض المشتركة بين المصابين قد تشير إلى عدد من الأمراض مثل البرد والإنفلونزا والنزلات المعوية والحمى، التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل". 
 
وقال أحد سكان قرية العليقات إن المصابين أعدادهم في ازدياد خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى مخاوف من أن المرض قد يكون معديا.
 
وتقول رئيسة قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، أن "حمى الضنك" من المرجح أن يكون هو المرض المنتشر في القرية، وهو من الأمراض التي تحتاج إلى الراحة وتناول السوائل بكثرة، وينتقل عن طريق لدغات البعوض، ويسبب لبعض الحالات طفحا جلديا.
 
ونصحت أي شخص يشعر بأحد الأعراض المتعلقة بالمرض، خاصة الموجودين قرب المصابين، أن يلجأوا للطبيب المختص لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، خاصة تحاليل الأجسام المضادة، مع تناول العلاج المناسب الذي يشير إليه الطبيب. (سكاي نيوز عربية) 

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