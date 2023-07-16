تركيا ترفع الضريبة على البنزين

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رفعت تركيا الضريبة على البنزين، اليوم الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في شباط، والانتخابات الرئاسية في أيار.وستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية، الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21 بالمئة في حزيران، من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة الذي سجله في تشرين الاول الماضي. (الحرة)