إعتقال منفذ عملية تقوع جنوب بيت لحم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إعتقال منفّذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "تقوع" قرب بيت لحم، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة. (روسيا اليوم)



