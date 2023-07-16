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إعتقال منفذ عملية تقوع جنوب بيت لحم

Lebanon 24
16-07-2023 | 08:58
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إعتقال منفّذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "تقوع" قرب بيت لحم، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة. (روسيا اليوم)

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