أوكرانيا: نحرز تقدماً قرب مدينة باخموت

أعلنت أوكرانيا الأحد أنها تحرز تقدماً قرب مدينة باخموت شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار الفائت.



وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تلغرام: "نحرز تقدماً تدريجياً في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا (لأن) العدو يهاجم"، وفق فرانس برس.

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كما كشفت ماليار أن قواتها بموقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك شرق البلاد.



كذلك أوضحت أنه على "مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة بقطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي"، مضيفة أن "معارك شرسة تقع والمواقع تتغير مراراً في اليوم الواحد".

يشار إلى أن رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك كان أقر الجمعة بأن الهجوم المضاد لكييف "لا يحرز تقدماً سريعاً"، مؤكداً أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطاً على كييف في هذا الصدد. (العربية)