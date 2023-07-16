سوليفان: واشنطن سمحت بتدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد أن قدرات إنتاج الذخيرة لدى الولايات المتحدة صعبة وتحتاج لسنوات لتطويرها، موضحا أن الإدارة وجهت وزارة الدفاع للعمل على تسريع ذلك.

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وأضاف أن واشنطن سمحت بتدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا، مشيرا إلى أن هناك تغييرا في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي دعا باستمرار إلى تزويد بلاده بطائرات مقاتلة غربية لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ 24 شباط 2022.

في المقابل، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "لينتارو" الإلكترونية من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا "نوويا". (العربية)