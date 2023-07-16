Advertisement

عربي-دولي

سوليفان: واشنطن سمحت بتدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا

Lebanon 24
16-07-2023 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1088115-638251227457243674.png
Doc-P-1088115-638251227457243674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد أن قدرات إنتاج الذخيرة لدى الولايات المتحدة صعبة وتحتاج لسنوات لتطويرها، موضحا أن الإدارة وجهت وزارة الدفاع للعمل على تسريع ذلك.
 
Advertisement
وأضاف أن واشنطن سمحت بتدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا، مشيرا إلى أن هناك تغييرا في ساحة المعركة في أوكرانيا.
 
وكان زيلينسكي دعا باستمرار إلى تزويد بلاده بطائرات مقاتلة غربية لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ 24 شباط 2022.
 
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة "لينتارو" الإلكترونية من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا "نوويا". (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-07-16
18:30 | 2023-07-16
16:55 | 2023-07-16
16:47 | 2023-07-16
16:37 | 2023-07-16
15:56 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website