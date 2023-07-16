إنتشال 9 جثث من نفق غمرته المياه... كم أصبحت حصيلة قتلى الفيضانات في كوريا الجنوبية

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انتشل عمال إنقاذ كوريون جنوبيون 9 جثث من نفق غمرته مياه الأمطار، حيث علقت نحو 15 مركبة في المياه الموحلة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام في حدوث سيول وانهيارات أرضية ودمرت منازل في جميع أنحاء البلاد، بحسب مسؤولين.وبذلك يرتفع عدد قتلى الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 شخصا، فيما تم إجلاء الآلاف منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في مناطق وسط كوريا الجنوبية في التاسع من تموز. (سكاي نيوز)