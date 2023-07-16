آخر سفينة تُغادر أوكرانيا قبل انتهاء صفقة الحبوب غداً

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أكد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، اليوم الأحد، أن سفينة الشحن التركية TQ Samsun أبحرت من أوديسا، لتصبح آخر سفينة تغادر موانئ أوكرانيا ضمن صفقة الحبوب، التي تنتهي غدا الاثنين.وبحسب بيانات المركز، فإن السفينة المحملة بـ38.8 طن من المنتجات الزراعية، تتجه إلى اسطنبول ثم إلى هولاندا. (روسيا اليوم)