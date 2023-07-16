Advertisement

عربي-دولي

أمير قطر ورئيس الجزائر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
16-07-2023 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1088131-638251262740048666.jpg
Doc-P-1088131-638251262740048666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء السبت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد تستمر يومين.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد مباحثات رسمية بين الجانبين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
Advertisement
 
أما العناوين الأبرز لهذه الزيارة فهي بحث دعم علاقة البلدين سواء في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو تنسيق المواقف السياسية بينهما بما يخدم مصلحتهما وبحث القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية في المنطقة العربية أو في القضايا الدولية. 
 
إن بحث دعم الاستثمار بين البلدين سيكون جزءًا مهمًا من هذه الزيارة الرسمية حيث من المنتظر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم مباحثات بين الجانبين لدراسة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية خاصة وأن الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت وجهة لرجال الأعمال القطريين. (العربي) 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-07-16
18:30 | 2023-07-16
16:55 | 2023-07-16
16:47 | 2023-07-16
16:37 | 2023-07-16
15:56 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website