أمير قطر ورئيس الجزائر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء السبت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد تستمر يومين.



ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد مباحثات رسمية بين الجانبين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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أما العناوين الأبرز لهذه الزيارة فهي بحث دعم علاقة البلدين سواء في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو تنسيق المواقف السياسية بينهما بما يخدم مصلحتهما وبحث القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية في المنطقة العربية أو في القضايا الدولية.

إن بحث دعم الاستثمار بين البلدين سيكون جزءًا مهمًا من هذه الزيارة الرسمية حيث من المنتظر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم مباحثات بين الجانبين لدراسة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية خاصة وأن الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت وجهة لرجال الأعمال القطريين. (العربي)